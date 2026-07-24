5 yıl önce dikti, ilk meyvelerini aldı. Kilosu 500 TL ile 750 TL arasında değişiyor

Kilogram fiyatı 500 ile 750 lira arasında değişen meyvenin büyüme serüvenini anlatan Coşkun, "Aronya üreticisiyim. Beşinci senemiz. Aronyalarımız şu anda meyve aşamasındalar, morarmaya başladılar. Yeşilden mora dönecekler ve hasada bir ayımız kaldı. İlk iki senemiz aronyanın kök gelişimi ve tutunma dönemiydi" dedi.

Bitkinin insan sağlığı üzerindeki önemli etkilerine dikkat çeken Coşkun, meyvenin özünün çok kıymetli olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Aronya tıbbi aromatik bir meyve. Meyvenin kendi özü çok değerli. Özellikle kanser hastaları bu meyveyi tükettiklerinde belli bir zaman sonra vücutlarında inanılmaz bir etki oluşturuyor.”