5 yıl önce dikti, ilk meyvelerini aldı. Kilosu 500 TL ile 750 TL arasında değişiyor
24.07.2026 15:30
Bolu Mudurnu'da girişimci Öykü Özbay Coşkun'un 5 yıl önce diktiği aronya fidanları ilk meyvelerini verdi. İlk kez yetiştirilen meyvenin hasadı için geri sayım başladı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde girişimci Öykü Özbay Coşkun'un 5 yıl önce 6 dönümlük araziye diktiği 3 bin 500 kök aronya fidanı ilk meyvelerini verdi.
İlçede ilk kez yetiştirilen ve kanser, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen tıbbi aromatik meyvenin tamamen organik olarak yapılacak hasadı için hazırlıklar başladı. Şifa kaynağı aronyalar, eylül ayının ilk haftasında toplanacak.
ADETA ŞİFA KAYNAĞI
Kilogram fiyatı 500 ile 750 lira arasında değişen meyvenin büyüme serüvenini anlatan Coşkun, "Aronya üreticisiyim. Beşinci senemiz. Aronyalarımız şu anda meyve aşamasındalar, morarmaya başladılar. Yeşilden mora dönecekler ve hasada bir ayımız kaldı. İlk iki senemiz aronyanın kök gelişimi ve tutunma dönemiydi" dedi.
Bitkinin insan sağlığı üzerindeki önemli etkilerine dikkat çeken Coşkun, meyvenin özünün çok kıymetli olduğunu vurguladı ve ekledi:
“Aronya tıbbi aromatik bir meyve. Meyvenin kendi özü çok değerli. Özellikle kanser hastaları bu meyveyi tükettiklerinde belli bir zaman sonra vücutlarında inanılmaz bir etki oluşturuyor.”
HİÇBİR TARIM İLACI KULLANILMADAN YETİŞTİRİLİYOR
Zirai ilaç kullanmadan, tamamen organik şartlarda yetiştirilen aronyaların eylül ayının ilk haftasında ideal şeker değerlerine ulaştığında toplanacağını aktaran girişimci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hasada bir ayımız kaldı. Aronya meyvesinin değerini ve kıymetini bilen insanlar bizlere ulaşıyorlar. Onlar ulaştıkça biz de meyveyi bahçemizden toplayıp onlara ulaştırıyoruz. Hiçbir tarım ilacı kullanmadan yetiştiriyoruz. Gayet doğal, gönül rahatlığıyla yiyebilecekleri bir meyve."
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