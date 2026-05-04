5 yıl önce yapıldı, gürültüyle çöktü. Park halindeki araç sürüklendi

04.05.2026 08:47

Tokat'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki bir araç sürüklendi.

Kentte iki gündür etkili olan yağış sonrası Topçam Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan Yeni Hayat Evleri Sitesi'nin istinat duvarı gürültüyle çöktü. 

İstinat duvarının çökmesiyle park halindeki bir araç sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridine alırken AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Çökme anı ise site sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaklaşık 5 yıl önce yapılan istinat duvarının zayıflığı dikkat çekti.