5 yıldır dünyada birinci. Kazdağları'ndaki nadir bal için hasat vakti

Kazdağı siyah balının Amerika'da gerçekleştirilen prestijli bir yarışmada koyu ballar kategorisinde üst üste beş yıldır dünya birinciliği elde ettiğini ifade eden Deveci, bu başarıda önemli pay sahibi olan arıcı ve akademisyen Dr. Gökhan Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Bayramiç bölgesinde arıcılık faaliyetlerini sürdüren Dr. Gökhan Aydoğdu ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Deveci, geçtiğimiz yıl düzenlenen bal hasadı etkinliklerine de katıldıklarını dile getirdi.