5 yıldızlı otelin sertifikası iptal edildi

EKAD, Antalya'da 65 kilometrelik sahil şeridinde deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışma yürütüyor. TUI Vakfı ve EKAD iş birliğinde bugüne kadar 4 otele sertifika verilirken, bir otelin sertifikasının iptal edilmesiyle sayı 3'e düştü.

Sertifika kapsamında kırmızı aydınlatma kullanılması, şezlongların yuvalardan en az 50 metre uzakta tutulması, kumulların temiz bırakılması, yuvaların korunması ve personel ile turistlerin bilgilendirilmesi gibi kriterler bulunuyor. Dünya genelinde ise sertifikaya sahip 31 otel bulunuyor.