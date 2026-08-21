5 yıldızlı otelin sertifikası iptal edildi
21.08.2026 10:28
Antalya Manavgat'taki 5 yıldızlı otelin kum tepelerini kazıp başka alana taşıdığı, oluşan çukurları ise çöplerle doldurduğu belirlendi. Otelin "Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası" iptal edildi.
KAMPLUMBAĞA YUVALARININ BULUNDUĞU ALANI KAZDILAR
Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik verilen 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası', bir otelin program kriterlerine uymadığının belirlenmesi üzerine iptal edildi.
Denizyaka kumsalında faaliyet gösteren 5 yıldızlı otelin, el değiştirmesinin ardından sertifika kapsamında yürütülen uygulamaları sürdürmediği belirlendi.
İncelemelerde otelin, yasak olmasına rağmen sahildeki kumulları kazdığı ve başka alanlara taşıdığı belirlendi. Kazılan bölgelerde oluşan çukurların ise çeşitli çöp ve atıklarla doldurulduğu tespit edildi.
Otelin kum tepelerine müdahalesi ve bölgede biriken atıklar görüntülendi.
HAK KAZANDIĞI SERTİFİKA İPTAL EDİLDİ
EKAD yetkilileri, otelin TUI Care Foundation desteğiyle yürütülen TUI Turtle Aid Antalya Projesi kapsamında 2024'te 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' programına dahil olduğunu, 2026 yılının mayıs ayında sertifikayı almaya hak kazandığını belirtti.
Ancak saha değerlendirmelerinde kriterlerin sürdürülebilir şekilde uygulanmadığının tespit edilmesi üzerine sertifikanın iptal edildiği bildirildi.
GECE AYDINLATMALARININ OLUMSUZ ETKİSİ
Mevcut durumun bir şikayetten ziyade sahada tespit ettikleri koruma sorunları olarak değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, “Özellikle kumsalın kullanımı, yuvalama alanlarının korunması, plaj ekipmanlarının düzenlenmesi ve gece aydınlatmasının deniz kaplumbağaları üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi konusunda sorunlar bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.
SERTİFİKA İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' için otellerin yuvalama alanlarını koruması, plaj ekipmanlarını uygun şekilde konumlandırması, yapay ışıkların kumsala ve denize ulaşmasını engellemesi gerekiyor.
Ayrıca yavruların denize ulaşabileceği alanların açık tutulması, personel ve misafirlerin bilinçlendirilmesi ve kriterlerin yuvalama sezonu boyunca sürdürülebilir şekilde uygulanması şart.
SERTİFİKALI 3 OTEL KALDI
EKAD, Antalya'da 65 kilometrelik sahil şeridinde deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışma yürütüyor. TUI Vakfı ve EKAD iş birliğinde bugüne kadar 4 otele sertifika verilirken, bir otelin sertifikasının iptal edilmesiyle sayı 3'e düştü.
Sertifika kapsamında kırmızı aydınlatma kullanılması, şezlongların yuvalardan en az 50 metre uzakta tutulması, kumulların temiz bırakılması, yuvaların korunması ve personel ile turistlerin bilgilendirilmesi gibi kriterler bulunuyor. Dünya genelinde ise sertifikaya sahip 31 otel bulunuyor.
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