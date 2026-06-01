5 yıllık kuraklığın ardından yeniden hayat buldu
01.06.2026 10:52
Manisa'da 5 yıllık kuraklığın ardından yeniden suya kavuşan Marmara Gölü, göçmen kuşların yuvaya dönmesiyle eşsiz doğa manzaralarına sahne oldu.
Manisa’nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinin ortasında yer alan ve bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Marmara Gölü, 5 yıl süren yoğun kuraklığın ardından yürütülen hummalı çalışmalar ve bereketli yağışlarla adeta küllerinden doğdu.
Suya kavuşan göl, kısa sürede göçmen kuşların akınına uğrarken, İzmir’den gelen su sporcularının da yeni rotası oldu.
Geçtiğimiz 5 yıl boyunca iklim krizi ve kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan ve tabanı çatlayan Marmara Gölü için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan kurtarma projeleri meyvesini verdi.
2025 sonbaharı ile 2026 kış aylarında bölgede etkili olan yoğun ve bereketli yağışlar, çevredeki barajların tam kapasiteye ulaşmasını sağladı. Barajların dolmasıyla birlikte Marmara Gölü’ne su verilmeye başlandı. Kısa sürede neredeyse eski doluluk oranlarına yaklaşan göl, adeta bölgeye yeniden can verdi.
Doğanın kendini hızla toparlamasıyla birlikte, alüvyal set gölünün kadim misafirleri de yuvaya geri döndü.
Gökyüzünü renklendiren pembe kanatlı flamingolar, pelikanlar, karabataklar ve sumrular Marmara Gölü’nde yeniden kanat çırpmaya başladı.
Özellikle havada asılı kalarak avlanmasıyla bilinen bıyıklı sumruların, gün batımının altın saatlerinde yuva yapmak için ağızlarında taşıdıkları otlarla yaptıkları akrobatik uçuşlar ve suya ani dalışları fotoğraf tutkunları için eşsiz malzemeler sundu.
Bölgede çekilen doğa fotoğrafları, göldeki ekolojik uyanışın ne kadar hızlı olduğunu gözler önüne serdi.
Öte yandan Marmara Gölü’nün yeniden suyla dolduğunu duyan doğa ve spor tutkunları da bölgeye akın etmeye başladı.
İzmir’den Manisa’ya gelen kürek sörfü sporcusu, geniş sörf tahtaları üzerinde ayakta kürek çekerek gölün durgun sularında açıldı.
Gölde geri dönen kuş korosu eşliğinde kürek çeken sporcular, batan güneşin ve uyanan doğanın tadını çıkararak eşsiz manzaranın keyfini sürdü.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.