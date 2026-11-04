50 kilogramla başladı, 500 kilograma ulaştı. Üretimi zahmetli ama çok değerli

Safranın kullanım alanları ve üretim miktarı hakkında bilgi veren Ataş, "170-180 çiçekten ortalama 1 gram safran çıkıyor. Bununla bir bardak çay yapılabiliyor. Biraz daha yoğun yaptığımızda bile 1 gram safrandan minimum 60-70 bardak çay çıkabiliyor. Ürünlerime güveniyorum. İstanbul'da bir müşterim vardı. Safranımın Safranbolu'daki safran kadar hoşuna gittiğini ve ürünlerimin kaliteli olduğunu söyledi. Genellikle çay veya yemeklerde kullanmak için alıyorlar. Ben de kilogram fiyatı için 900 ile 1000 lira arasında bir rakam düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ataş, sağlık sektörünün oldukça yoğun ve yorucu bir sektör olduğunun altını çizerek, "Burada doğayla iç içe vakit geçiriyorum. Doğanın bize sunduğu bitkilerden üretim yapıyorum" dedi.