50 ton bedava dağıttı, 5 dakikada bitti. Tarlada tane fiyatı 5 TL

Antakya ilçesi Akçaoca Mahallesi’nde bulunan Bursa Sanayi Odası konteyner kentte 2. gün dağıtımını sürdüren Denizli’nin dağıttığı römork dolusu 3 ton kavun 5 dakikada vatandaşlar tarafından bitirildi.

Ürettiği üründen emeğinin karşılığını alamadığını fakat kavunları hayrına dağıtarak vicdanen rahat olduğunu söyleyen çiftçi Ahmet Denizli, "Kavun dağıtımımız 10 gün boyunca sürecek 50 ton kavut dağıtacağım. Tarlamızda yetişen kavunları tamamen ücretsiz dağıtacağız, tamamen Allah rızası için yapılıyor. 3 ton römork dolusu kavun 5 dakikada bitti. Dün de başka konteyner kentlerde dağıttık, bugün burada ve yarın başka konteyner kentlerde dağıtacağım. Tarlada 15 bin TL amele parası veriyoruz toplamaya ve tüccar gelip tanesine 5 TL veriyor. 5 TL’ye satacağımıza burada gelip, depremzede vatandaşlarımızın hayır duasını kazanıyoruz. Alanların hepsine afiyet olsun, dua yeter bize. Emeğimin karşılığını alamadım ama dağıtıyoruz ve vicdanen rahatım" dedi.