50 yıldır başında, atalarından miras kaldı. 4 asırdır aynı derede dönüyor

Değirmeni işleten kardeşlerden Dursun Özçelik, dedelerinden babalarına, babalarından da kendilerine miras kaldığını belirterek, "Buranın 4 asırdır olduğunu biliyoruz. Bu su değirmeni, dededen babaya, babadan da bizlere geçti. Aile olarak şu anda burayı sürdürmeye çalışıyoruz. Ben kendimi bildim bileli bu değirmendeyim, yaklaşık 50 seneden bu yana buradayım. Burada eskiden bina yoktu. 1978 yılında satın aldık ve sonrasında zaman içerisinde şimdiki haline geldi. Su değirmenlerinin devri düşük ve daha lezzetli. Atalarımızdan kalan bir değirmen olduğu için de tercih ediliyor" dedi.