50 yıldır zaman direniyor. Geçimini böyle sağlıyor

Yaklaşık 50 yıldır nalbantlık yaptığını anlatan Günay, dedesinden ve babasından öğrendiği mesleği yaşatmak için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Günay, unutulmaya yüz tutan nalbantlığın gelecek nesillere aktarılması için gençlerin bu mesleğe ilgi göstermesinin önemli olduğunu dile getirdi.