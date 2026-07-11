50 yıllık birikim gelir kaynağı oldu. Fiyat 300 bin TL'ye kadar çıkıyor

Hür, "Antep işi sadece gelin kızların çeyizlerinde değil, ev aksesuarlarında, tepsi örtülerinde, seccadelerde, sabahlıklarda ve başörtülerinde de kullanılıyor. Bu sanatı seven çok fazla insan var. El emeği ürünlerimizin fiyatı modele ve işçiliğine göre değişiyor. Beş parçalık takım fiyatlarımız 25 bin TL'den başlayıp 300 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Başörtülerimiz ise 3 bin 500 TL'den başlayarak 50 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Özel siparişlerde ise fiyatlar yapılan işçiliğe göre değişiklik gösteriyor." diye konuştu.