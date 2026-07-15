500 gramı beş milyon dolar. Pet şişeye koymuşlar, jandarma hemen el koydu
15.07.2026 04:32
Son Güncelleme: 15.07.2026 04:34
Yalova'da jandarmanın durdurduğu araçta ele geçirilen pet şişenin içindeki maddenin servet değerinde olduğu ortaya çıktı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çiftlikköy ilçesinde yürüttükleri operasyonda F.C.A. adına kayıtlı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada plastik şişe içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 500 gram şüpheli madde bulundu.
AKREP ZEHRİ ÇIKTI
İnceleme için Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Laboratuvarı'na gönderilen maddenin akrep zehri olduğu analizle kesinleşti.
Jandarmanın soruşturmasında zehrin Suriye uyruklu I.A. ve A.A. tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den getirildiği ve Türkiye'de alıcı arandığı tespit edildi.
Kozmetik, ilaç ve bilimsel araştırmalarda sınırlı alanlarda kullanılabilen, bu nedenle yasa dışı piyasada yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu değerlendirilen akrep zehrine el konuldu.
Yaklaşık 5 milyon dolar değer biçilen maddeyle ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.
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