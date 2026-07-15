500 gramı beş milyon dolar. Pet şişeye koymuşlar, jandarma hemen el koydu

Kozmetik, ilaç ve bilimsel araştırmalarda sınırlı alanlarda kullanılabilen, bu nedenle yasa dışı piyasada yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu değerlendirilen akrep zehrine el konuldu.

Yaklaşık 5 milyon dolar değer biçilen maddeyle ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.