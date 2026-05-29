500 yıllık caminin bahçesinde duruyor. Üzerindeki yazı dikkat çekti

İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İstanbul Üniversitesi Latin Dili Edebiyatı Bölümü uzmanlarının yaptığı incelemelerde bin 800 yıllık olduğu belirlenen taşın üzerindeki metinde, "Tanrım sana şükürler olsun. Senin sayende buraların hakimi ve fatihi olduk. Sen bana lütfettin ve ben galip geldim. Bu taş senin şerefine dikilmiştir. Bütün sunaklar ve adaklar sanadır.” yazıyor.

Çoban Mustafa Paşa külliyesine taşın nasıl geldiği bilinmezken Tarihçi Dr. Ahmet Anapalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne taşın koruma altına alınması için müracaatlarını yapmaya hazırlanıyor.