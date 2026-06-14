56 yıldır aynı motosikletle köy köy geziyor. 4 çocuk büyüttü, 13 torun sahibi oldu

Meslek hayatını ve yaşam mücadelesini anlatan Yılmaz, dondurmacılığın kendisi için en güzel meslek olduğunu dile getirdi. Elde ettiği gelirle ailesine baktığını belirten Yılmaz, "Ben bu mesleği çocukluğumdan beri yapıyorum, 20 yaşından bu yana devam ediyorum. Bu iş sayesinde 4 çocuğumu yetiştirdim. Hepsini evlendirdim, onlar da çoluk çocuk sahibi oldular. 13 tane de torunum var, onları da okutmaya başladım. Dondurma ve helva satıyorum. Her türünü kendim, doğal olarak hazırlıyorum; salep, süt, şeker kullanıyorum, başka bir malzeme kullanmıyorum. Geçimimi bu şekilde sağlamaya gayret ediyorum" dedi.