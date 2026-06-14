56 yıldır aynı motosikletle köy köy geziyor. 4 çocuk büyüttü, 13 torun sahibi oldu
14.06.2026 17:24
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hasan Yılmaz, 20 yaşında bir arkadaşından öğrenerek başladığı seyyar dondurmacılık mesleğini 56 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor.
Yılmaz, tamamen doğal yöntemlerle ürettiği dondurma ve helvaları köy köy gezerek satıyor. İşaret Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk ve 13 torun sahibi Hasan Yılmaz, 56 yıl önce bir arkadaşından görerek heves ettiği mesleğine ilk günkü gayretiyle devam ediyor.
ÇOCUKLAR SESİNİ DUYUNCA SOKAĞA FIRLIYOR
Kendi imkanlarıyla süt, salep ve şeker kullanarak tamamen doğal yöntemlerle hazırladığı dondurma ile helvaları motosikletine yükleyen Yılmaz, çevre köyleri dolaşarak hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.
20 YAŞINDAN BU YANA BU MESLEĞİ YAPIYOR
Meslek hayatını ve yaşam mücadelesini anlatan Yılmaz, dondurmacılığın kendisi için en güzel meslek olduğunu dile getirdi. Elde ettiği gelirle ailesine baktığını belirten Yılmaz, "Ben bu mesleği çocukluğumdan beri yapıyorum, 20 yaşından bu yana devam ediyorum. Bu iş sayesinde 4 çocuğumu yetiştirdim. Hepsini evlendirdim, onlar da çoluk çocuk sahibi oldular. 13 tane de torunum var, onları da okutmaya başladım. Dondurma ve helva satıyorum. Her türünü kendim, doğal olarak hazırlıyorum; salep, süt, şeker kullanıyorum, başka bir malzeme kullanmıyorum. Geçimimi bu şekilde sağlamaya gayret ediyorum" dedi.
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