583 yıllık cami yeniden ibadete açıldı
08.05.2026 15:42
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan kentin simge yapılarından 583 yıllık Ulu Cami, yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kadir Gecesi yeniden ibadete açıldı.
Tarihi Ulu Cami'nin resmi açılış programı ise geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi.
Geçmiş yıllarda üzeri kapatılan tarihi çeşme restorasyonda ortaya çıkarıldı. Restorasyon sırasında eski kitabeler de bulundu.
Cami İmam Hatibi Mustafa Arifoğlu, "Asrın felaketinde camimiz hasar aldı ve yaklaşık 3 yıl ibadete kapatıldı. Restorasyonda camimiz aslına uygun bir şekilde yapıldı ve yeniden ibadete açıldı" dedi.
Cemaatten Hasan Hüseyin Hançerkıran, "Devletimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş aslına uygun restore edilmiş. Biz de bugün cuma namazı nedeniyle buraya geldik, namazımızı kıldık" diye konuştu.
Vatandaşlardan Hasan Ayva, "Depremde camimiz zarar görmüştü ve devletimizin yardımları ile ibadete açıldı. Çok mutluyuz, cemaati bol olsun" dedi.
