6 asırlık çınar. Yıldırımlara rağmen ayakta

Orhan Camii İmam Hatibi Kenan Yılmaz, asırlık çınarın caminin tarihine birebir tanıklık ettiğini belirterek, "İzmit'in fethinin sembolü olan ve İzmitlilerce 'Kılıçlı Cami' olarak bilinen Orhan Camimizin bahçesinde neredeyse camimizin tarihiyle yaşıt olan bir ihtiyar çınar ağacının gölgesindeyiz. Bilinen ifadeyle yaklaşık 600 veya 700 yaşında" ifadelerini kullandı.

Caminin İzmit'i en geniş açıdan gören yüksek bir tepede yer aldığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burası yüksek bir tepe olduğundan geçmişte bilinen 4 kez yıldırım düşmüş. Her yıldırım düşmesinden sonra azar azar çürümeye yüz tutmuş ve sonrasında dönemin Valisi İhsan Dede tarafından koruma altına alınmış, tedavisi yapılmış. Yeniden sağlığına kavuşmuş olan bu çınar ağacımız, bugün ihtiyar ve hala ayakta. Canlı bir çınar ağacı olarak camimizin bahçesinde misafirlerini gölgelendiriyor."