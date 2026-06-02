6 ay boyunca toprağın altında bekletti. Hatay'ın unutulmuş lezzetlerinden
02.06.2026 12:05
Hatay'da yaşayan vatandaş, testiye bastığı peynir ve çökeleği 6 ay boyunca toprağın altında bekletiyor.
Antakya ilçesi Bozhöyük Mahallesi'nde yaşayan Murat Aracı, depremden sonra köye yerleşerek atalarından kalma ve unutulmaya yüz tutmuş lezzet olan 'cara peyniri ve çökeleği' yapmak istedi.
Çevresinden cara testisi alan Aracı, testinin içine ayran çökeleği, tuzsuz kalıp peyniri ve siyah küncü bastırıp ağzını çamurla kapatarak toprağın altına gömdü.
Testiyi gömdüğü yerden çıkarmak için 6 ay bekleyen Aracı, unutulmaya yüz tutmuş lezzeti gün yüzüne çıkardı.
Murat Aracı, “Bu Hatay'a özgü olan cara peyniridir. Çökelek ve peynirle oluşan bu lezzet, eskiden basılıp kahvaltıda yenirdi" dedi.
Aracı, peynirin Antakya'ya has bir lezzet olduğunu ancak zamanla unutulduğunu söyledi.
Herkesin bu tadı tatması gerektiğini ifade eden Aracı, “İnsanlar define aradığımızı sandı ama bu bizim için altından çok daha değerli. Bunun tadını sadece yiyen bilir. İsteriz ki bu lezzetin tescillensin” şeklinde konuştu
