6 ay önce kurumak üzereydi. Su seviyesi yüzde 85'e yükseldi
21.05.2026 11:53
Çorum'da yılın başında yüzde 3 seviyelerinde olan Çomar Barajı'ndaki doluluk oranı, yağışların ardından yüzde 85'lere kadar yükseldi.
Çorum'da etkili olan yağışlar, içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesini yükseltti.
Güncel verilere göre Yenihayat Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42,68, Çorum Barajı'nda yüzde 84,75, Hatap Barajı'nda yüzde 27,90 ve Koçhisar Barajı'nda yüzde 30,63 seviyesine ulaştı.
TAŞKIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI
Su seviyesindeki artışla birlikte muhtemel taşkın riskine karşı dolu savak alanlarında temizlik, kontrol ve tahliye hazırlıkları başlatıldı.
Belediye ekipleri, dere yatakları ve tahliye kanallarında iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Baraj çevresindeki piknik alanında su seviyesinin yürüyüş yolunun bir bölümüne kadar ulaşması üzerine vatandaşların can güvenliği için fiziki önlemler alındı. Bazı alanlar, geçici süreyle kullanıma kapatıldı.
BAHAR YAĞIŞLARI OLUMLU ETKİLEDİ
Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Yasemin Ağca Kafa, yılın başında barajlardaki toplam rezervin yüzde 3 seviyelerinde olduğunu belirterek, bahar yağışlarının su kaynaklarını olumlu etkilediğini söyledi.
Kafa, "En dolu barajımız şu an çekim yaptığımız Çomar Barajı. Doluluk oranı yüzde 85 seviyelerinde. Dört barajın ortalaması ise yüzde 34 seviyesinde. Bu da bu seneyi biraz daha rahat geçireceğimiz anlamına geliyor" dedi.
