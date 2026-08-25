6 aydır yakalanamayan "Gulyabani" mahalleyi bıktırdı. Evini bırakıp kiraya taşınanlar oldu
25.08.2026 10:51
Sakarya'da gece saatlerinde evleri taşlayan, mahalleliyi aylardır uyutmayıp yerinden eden "Gulyabani" 6 aydır bir türlü yakalanamıyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "Gulyabani" korkusu yaşanıyor.
Gece saatlerinde evlere taş atan bir şüpheli, mahalleliyi uyutmuyor. Evren Mahallesi'nde yaklaşık 6 aydır devam ettiği öne sürülen olaylar yüzünden mahalle sakinleri huzurlarının kaçtığını iddia ediyor.
El feneriyle didik didik aranan gizemli kişi Süt Kardeşler filmindeki Gulyabani'yi anımsatıyor.
KARANLIĞIN ÇÖKMESİYLE ALARM VERİLİYOR
Gece saatlerinde ortaya çıktığı öne sürülen gizemli bir kişinin evlere taş attığı, camlara ve vatandaşlara lazer tuttuğu öne sürülüyor.
Aylardır devam ettiği belirtilen gizemli olaya çözüm bulmak isteyen mahalleli karanlığın çökmesiyle birlikte alarm veriyor. Mahalle sakinleri, evlerinin çevresinden gelen en ufak seste bile çevreyi kontrol etmek için sokağa çıkıyor.
Ellerine fenerleri alan vatandaşlar, mısır tarlalarını, bahçeleri ve evlerin çevresini tek tek kontrol ediyor. Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla sokaklarda dolaşarak şüpheli bir hareketlilik olup olmadığına bakıyor.
Gece iki, hatta üçe kadar süren aramalarda vatandaşlar sokak sokak, tarla tarla iz sürüyor.
"ZAYIF, UZUN VE KAMBUR BİRİ"
En ufak seste bile sokağa çıkıp "Gulyabani"yi aradıklarını belirten Gurbet Karakuş, "Bu sanırım şizofren biri ve zayıf, uzun boylu ve kambur biri." sözleriyle gizemli kişiyi bire bir gördüğünü iddia etti.
KOMŞUM KORKUDAN EVİNİ BIRAKIP KİRAYA ÇIKTI"
"İnsanlar bizi gördüklerinde, 'Gulyabaniyi yakaladınız mı' diye dalga geçiyorlar ve biz bunu istemiyoruz. Kendi başlarına gelmedikleri için dalga geçebiliyorlar." diyerek bazı kişilere tepki gösterirken sözlerine şunları ekledi:
“Biz kendi keyfimizden gezmiyoruz. Gecenin bu saatlerinde etrafı kontrol ediyoruz. Sabaha kadar camlarımızın kenarında oturup o şahsın ne zaman geleceğini düşünüyoruz. Bizimle dalga geçmesinler, benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Gece uyku uyuyamaz olduk. Artık çeşmenin çıkarttığı sesten bile korkuyoruz. Komşumuzun burada evi varken kiraya çıktı ve karısı hamile, kadın çocuğunu düşürecekti. Bende korkuyorum, bir manyağın yüzünden evimi bırakıp kiraya mı çıkayım. Polis memurları bile arkasından koştu ama yakalayamadı.”
"SADECE GÖZLERİ GÖRÜNÜYORDU"
Bir diğer mahalle sakini Öznur Aktaş ise "Evimin merdivenlerine tuğla bırakıyor, kulağımda cihaz var ve müzik dinleyip çamaşır asarken demir kapımı sallamış. Evimin bahçesindeki çam ağacına yaslanıp bana bakıyordu ve siyah giyinmişti, ellerinde yarım eldiven vardı. Sadece gözleri görünüyordu, her yerini kapatmıştı. Biz bu konunun bir an önce çözüme kavuşmasını ve şahsın yakalanmasını istiyoruz." diye konuştu.