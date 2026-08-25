6 aydır yakalanamayan "Gulyabani" mahalleyi bıktırdı. Evini bırakıp kiraya taşınanlar oldu

Ellerine fenerleri alan vatandaşlar, mısır tarlalarını, bahçeleri ve evlerin çevresini tek tek kontrol ediyor. Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla sokaklarda dolaşarak şüpheli bir hareketlilik olup olmadığına bakıyor.

Gece iki, hatta üçe kadar süren aramalarda vatandaşlar sokak sokak, tarla tarla iz sürüyor.