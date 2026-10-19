6 yıl önce ekti, şimdi yılda 1.5 ton satıyor. Kilosu 400 TL'den alıcı buluyor

Hasan Yılmaz da meyveleri aldıkları siparişlere göre hasat ettiklerini, aronyanın faydalı bir meyve olduğunu, kendisinin de bu meyveyi kullandığını kaydederek, meyveyi üretmek ve yetiştirmek için bilgi ve beceriye sahip olunması gerektiğini ifade etti.

Halime Yılmaz aronyanın düzenli kullanılmasının çok faydalı olduğunu, ürün yetiştiriciliğinin zahmetli olduğunu vurguladı. Halime Yulmaz, ''Birçok hastalığa faydalı. Aronyayı bahçede topladıktan sonra evde ayıklama ve paketleme işlemleri yapıyoruz. Ürünü tüketiciye en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz'' dedi.

Aronya meyve hasadının ekim sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.