6 yıl önce inşa edildi, ilk kez dolusavak kapakları açıldı

Muş’ta son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ile yüksek kesimlerdeki kar erimeleri, Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bunun üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü su tahliyesi başlatıldı.

2020 yılında hizmete alınan Alparslan-2 Barajı ve HES’e yoğun su girişi yaşanırken, artan rezerv seviyesi nedeniyle tesiste ilk kez dolusavak kapakları açıldı. Ekipler tarafından yürütülen tahliye çalışmaları kontrollü şekilde sürdürülüyor.