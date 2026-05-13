6 yıl sonra ortaya çıktı, sonra yeniden kayboldu. Kayıp köy yine sulara gömüldü
13.05.2026 13:23
Son Güncelleme: 13.05.2026 13:24
Denizli'nin Buldan ilçesinde yer alan ve 1967 yılında su tutmaya başlayan Derbent Barajı, bu yıl etkili olan yoğun yağışlarla birlikte 6 yıl aradan sonra doluluk seviyesine artarken, geçmişteki kuraklık nedeniyle ortaya çıkan eski köy kalıntıları yeniden suların altında kaldı.
Denizli'nin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla 1967 yılında hizmete giren Derbent Barajı'nın havzasında kalan eski yerleşim yeri, bölgedeki su döngüsünün en çarpıcı şahidi olmaya devam ediyor.
Barajın inşasıyla birlikte yaklaşık 60 yıl önce tahliye edilen ve sakinleri yeni yerleşim alanına taşınan mahallenin kalıntıları, geçtiğimiz yıllarda bölgeyi etkisi altına alan kuraklık sebebiyle yüzeye çıkmıştı. Baraj gölündeki su seviyesinin dip noktaya ulaşmasıyla görülebilir hale gelen eski ev temelleri ve yapılar, bölgede yağışların geri dönmesiyle birlikte yeniden gözden kayboldu.
6 YILLIK KURAKLIK SONA ERDİ
Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden kar ve sağanak yağışlar, Derbent Barajı'ndaki doluluk oranını hızla artırarak barajı eski ihtişamına kavuşturdu. En son 6 yıl önce tam kapasiteye yaklaşan baraj havzası, aradan geçen kurak dönemin ardından ilk kez maksimum su kotuna ulaştı.
Kurak geçen yıllarda eski mahalle sakinlerinin ziyaret ederek hatıralarını tazelediği köy alanı, yükselen sularla birlikte tamamen örtüldü. Barajın hem kurak olduğu dönemlere ait hem de dolu halindeki dron görüntüleri farkı göz önüne serdi.
