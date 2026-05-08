6 yıllık çalışma sona erdi. Cariyeler Taşlığı ziyarete açıldı
08.05.2026 14:59
Topkapı Sarayı'nın Harem Bölümü'nde yer alan Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı'nın kapsamlı restorasyonu tamamlandı.
‘Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı', Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.
Topkapı Sarayı Harem'i, yapısal olarak ‘haremde yaşayanlar' ve ‘hareme hizmet edenler' olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Harem'e hizmet eden erkek görevliler ‘karaağalar', kadın görevliler ise ‘cariye' olarak tanımlanıyor. Cariyeler, harem düzeninin ikinci halkasında yer alıyor. Bu yapı içerisinde konumlanan Cariyeler Taşlığı, haremde gündelik hayatın sürdüğü merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.
Gezi güzergahında yer almakla birlikte bugüne kadar sınırlı erişime açık kalan ‘Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı', restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte ilk kez kapsamlı bir kurguyla ziyaretçilere sunuldu.
Yeni düzenleme ile ziyaret süresine yaklaşık 20 dakika eklenirken mekanın mimari bütünlüğü üzerinden saray içi yaşamın tüm aşamaları okunabilir hale getirildi.
Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı, üç kadınefendi dairesi, cariyeler koğuşu, çamaşırhane, mutfak, kiler, hamam, kahve ocağı ve yardımcı birimlerden oluşan çok katmanlı bir yapıya sahip. Gündelik hayatın sürdüğü bu merkezde cariyeler; dil ve din eğitiminin yanı sıra adab-ı muaşeret, el sanatları ve hizmet alanlarında yetiştirilir aynı zamanda dinlenme ve eğlenme imkanı buluyordu.
Öte yandan ‘Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı', Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında her gün 09.00–17.30 saatleri arasında, mevcut ziyaret düzeni kapsamında ek ücret alınmaksızın gezilebilecek.
Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, "Yürütmüş olduğumuz restorasyon çalışmaları 2020 yılında başladı, dolayısıyla 6 yıllık bir süreci kapsadığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 350 yaşında olan binalardan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Onarım sonrasında 700 parça eserin bir araya getirildiğini söyleyen Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Bu koleksiyonlara ait eserleri de depolarımızdan çıkarıp konservasyon ve restorasyonlarını tamamlamak suretiyle ziyaretçiyle buluşturmuş oluyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü burayla ilgili temel verileri, arşiv verileri ve keşif defterlerinin yanında burada kullanılmış olan bu koleksiyonlar oluşturuyor.”
