6 yıllık çalışma sona erdi. Cariyeler Taşlığı ziyarete açıldı

‘Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı', Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı Harem'i, yapısal olarak ‘haremde yaşayanlar' ve ‘hareme hizmet edenler' olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Harem'e hizmet eden erkek görevliler ‘karaağalar', kadın görevliler ise ‘cariye' olarak tanımlanıyor. Cariyeler, harem düzeninin ikinci halkasında yer alıyor. Bu yapı içerisinde konumlanan Cariyeler Taşlığı, haremde gündelik hayatın sürdüğü merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Gezi güzergahında yer almakla birlikte bugüne kadar sınırlı erişime açık kalan ‘Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı', restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte ilk kez kapsamlı bir kurguyla ziyaretçilere sunuldu.

Yeni düzenleme ile ziyaret süresine yaklaşık 20 dakika eklenirken mekanın mimari bütünlüğü üzerinden saray içi yaşamın tüm aşamaları okunabilir hale getirildi.