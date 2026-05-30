60 yaşına geldi, terk etmedi. "Dizlerimin dermanı kesiliyor"

Bir zamanlar Latmos adıyla da bilinen Beşparmak Dağları'nın keçi ve koyunların çan sesleri ile şenlendiğini ancak gençlerin tarım ve çobanlığı terk edip şehre göç etmesi ile yıllardır yeni çoban yetişmediğini belirten Rukiye Kocabıyık, "Eskiden bu dağlar sürülere yetmezdi, şimdi koyun-keçi otlatan kalmadı. Neredeyse en genç çoban ben kaldım ben de 60'ına merdiven dayamak üzereyim. Yıl geçtikçe dizlerimin dermanı kesiliyor, keçi peşinde koşmak genç işi. Gençler de bu işi yapmadığı için dağlarda çobanlık yapan çok az kişi kaldık." dedi.