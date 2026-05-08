60 yıllık limon ağacı taşınıyor
08.05.2026 14:04
İl Halk Kütüphanesi'ne fidanken bırakılan limon ağacı, binanın yıkılıp yeniden inşa edilecek olması nedeniyle geçici olarak yeni yerine taşınacak.
Karaer Mahallesi'nde 1966'da inşa edilen İl Halk Kütüphanesi binasının, yapılan incelemeler sonrası depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Mevcut binanın temmuzda yıkılması, yeni binanın yapımının ise aynı yerde yaklaşık iki yılda tamamlanması planlanıyor.
Projenin ihale süreci devam ederken, üç katlı kütüphanenin giriş katında bulunan ve 60 yıl önce tayini çıkan bir polis memurunun fidanken bıraktığı daha sonra bina içinde toprakla buluşturulan limon ağacının korunması amacıyla da çalışma yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında, adeta yapının simgesi haline gelen ağaç, yıkım işlemi öncesinde kök yapısı korunarak Gümüşhane Üniversitesi'nde uygun alana taşınacak.
Limon ağacı, yeni bina inşa edildikten sonra tekrar kütüphanenin içinde uygun alana dikilecek.
Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, mevcut kütüphanenin depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yeni bir kütüphane binası yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Mevcut kütüphanenin içinde büyüyen limon ağacının yaşatılması için bilimsel adımların atıldığını belirten Atay, "Burada önemli olan, hatıralarla dolu limon ağacının bundan sonraki süreçte de yeni yapılacak kütüphanenin içerisinde aynı şekilde kazandırılması ve muhafaza edilmesidir" dedi.
Atay, Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerince ağacın bilimsel yöntemlerle korunarak muhafaza edileceğini ve çoğaltma işleminin yapılacağını anlattı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli ise kütüphane binasının, deprem performans testleri neticesinde yeterli dayanımı sağlamadığı için yıkım kapsamına alındığını belirtti.
Doç. Dr. Neva Doğan da limon ağacının korunarak taşınmasına yönelik süreci yetkililerle istişare içinde sürdürdüklerini söyledi.
Doğal varlıkların korunması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Doğan, "Şehrin hafızasına kazınmış, 60 yıllık geçmişe sahip ve artık halk için manevi bir değer taşıyan limon ağacımızın korunmasına yönelik bu çabayı büyük bir takdirle karşılıyoruz" dedi.
Limon ağacı ile birçok insanın anısı olduğuna işaret eden Doğan, ağacın korunması noktasında hassasiyet gösteren tüm kurumların yetkililerine teşekkür etti.
Öte yandan yeni bina inşa edilene kadar İl Halk Kütüphanesinin, Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasındaki alanda hizmet vermesi planlanıyor.
