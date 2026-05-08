60 yıllık limon ağacı taşınıyor

Doç. Dr. Neva Doğan da limon ağacının korunarak taşınmasına yönelik süreci yetkililerle istişare içinde sürdürdüklerini söyledi.

Doğal varlıkların korunması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Doğan, "Şehrin hafızasına kazınmış, 60 yıllık geçmişe sahip ve artık halk için manevi bir değer taşıyan limon ağacımızın korunmasına yönelik bu çabayı büyük bir takdirle karşılıyoruz" dedi.

Limon ağacı ile birçok insanın anısı olduğuna işaret eden Doğan, ağacın korunması noktasında hassasiyet gösteren tüm kurumların yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan yeni bina inşa edilene kadar İl Halk Kütüphanesinin, Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasındaki alanda hizmet vermesi planlanıyor.