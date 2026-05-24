600 bin TL'ye satıldı. Tam 1,4 ton

Kurban Bayramı'na günler kala Kütahya Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik artarken, bu yılın en dikkat çeken satışı 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki dev kurbanlık tosun oldu. Yüksek kilogramı, gösterişli cüssesi ve fiyatıyla ilgi odağı olan kurbanlık, 600 bin liraya alıcı buldu.