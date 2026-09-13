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600 kiloluk boğa kapıdaki boşluktan atlayarak arenadan kaçtı

13.09.2026 16:10

DHA

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Artvin'in Ardanuç ilçesindeki boğa güreşlerinde rakibinin darbesinden kaçan boğa, demir kapının üzerindeki boşluktan atlayarak arenadan çıktı.

600 kiloluk boğa kapıdaki boşluktan atlayarak arenadan kaçtı
DHA

İlçede bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerindeki geleneksel boğa güreşleri, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. 

600 kiloluk boğa kapıdaki boşluktan atlayarak arenadan kaçtı 1
DHA

“Başaltı” kategorisinde yaklaşık 600 kilo ağırlığındaki 2 boğa arenaya çıktı. Sahada bir süre birbirini süzen boğalardan biri, rakibine doğru hamle yaptı.

1,5 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAPIDAN ATLADI 2
DHA

1,5 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAPIDAN ATLADI

Darbenin şiddetiyle güreşi bırakıp kaçan boğa, arena çıkışındaki 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapının üst kısmındaki yaklaşık 70 santimetrelik boşluktan atlayıp dışarı çıktı.

600 kiloluk boğa kapıdaki boşluktan atlayarak arenadan kaçtı 3
DHA

Yaşananlar kameraya yansırken, olay sırasında kapının diğer tarafından kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Sahadaki görevlilerin güvenliği yeniden sağlamasının ardından organizasyon kaldığı yerden devam etti.

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