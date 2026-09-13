600 kiloluk boğa kapıdaki boşluktan atlayarak arenadan kaçtı
13.09.2026 16:10
Artvin'in Ardanuç ilçesindeki boğa güreşlerinde rakibinin darbesinden kaçan boğa, demir kapının üzerindeki boşluktan atlayarak arenadan çıktı.
İlçede bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerindeki geleneksel boğa güreşleri, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.
“Başaltı” kategorisinde yaklaşık 600 kilo ağırlığındaki 2 boğa arenaya çıktı. Sahada bir süre birbirini süzen boğalardan biri, rakibine doğru hamle yaptı.
1,5 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAPIDAN ATLADI
Darbenin şiddetiyle güreşi bırakıp kaçan boğa, arena çıkışındaki 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapının üst kısmındaki yaklaşık 70 santimetrelik boşluktan atlayıp dışarı çıktı.
Yaşananlar kameraya yansırken, olay sırasında kapının diğer tarafından kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Sahadaki görevlilerin güvenliği yeniden sağlamasının ardından organizasyon kaldığı yerden devam etti.
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