61 yıllık hasret sona erdi. 1965'te şehit düşen onbaşının naaşı defnedildi
07.05.2026 16:24
Iğdır'da 1965 yılında askerliğini yaparken şehit olan Onbaşı Duran Öztürk'ün cenazesi, 61 yıl sonra getirildiği memleketi Tokat’ta askeri törenle toprağa verildi.
Iğdır'da 1965 yılında askerlik yaparken meydana gelen fırtınada, üzerine yemekhane borusunun düşmesi sonucu şehit olan, evli ve iki çocuk babası Onbaşı Duran Öztürk'ün cenazesi, dönemin maddi imkansızlıkları nedeniyle memleketi Tokat'ta defnedilememişti.
Geçen süreçte mezarın kime ait olduğu unutulsa da bir silah arkadaşının dikkati ve mermer atölyesi sahibi Gökhan İpek'in araştırmalarıyla mezarın şehit Duran Öztürk'e ait olduğu belirlendi.
YASAL SÜREÇ SONA ERDİ
2021 yılında yerel basın aracılığıyla babasının mezarının bulunduğunu öğrenen Halit Öztürk’ün başvurusuyla yasal süreç tamamlandı.
Iğdır Asri Mezarlığı’ndaki mezarı açılan şehit onbaşının cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabuta konulup kara yoluyla memleketi Tokat’a getirildi.
ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit Onbaşı Duran Öztürk için Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyü mezarlığında askeri tören düzenlendi.
Şehidin naaşı, köy mezarlığına getirildi. Buradaki törene Tokat Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Yardımcısı Fuat İşeri, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, askeri yetkililer, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
Öztürk, Yazıbaşı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törenin sonunda şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı, Vali Yardımsıcı Kökçü tarafından şehidin oğlu Halit Öztürk'e teslim edildi. Ayrıca Iğıdır’daki mezar taşı ise Tokat’taki mezarının başına konuldu.
"HEM SEVİNÇLİYİM HEM ÜZGÜNÜM"
Şehidin oğlu Halit Öztürk, 61 yıl sonra hem sevinçli hem de hüzünlü olduğunu dile getirip "Bundan daha mutlu bir şey yoktur, olamaz da" dedi.
