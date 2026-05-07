61 yıllık hasret sona erdi. 1965'te şehit düşen onbaşının naaşı defnedildi

Iğdır'da 1965 yılında askerlik yaparken meydana gelen fırtınada, üzerine yemekhane borusunun düşmesi sonucu şehit olan, evli ve iki çocuk babası Onbaşı Duran Öztürk'ün cenazesi, dönemin maddi imkansızlıkları nedeniyle memleketi Tokat'ta defnedilememişti.

Geçen süreçte mezarın kime ait olduğu unutulsa da bir silah arkadaşının dikkati ve mermer atölyesi sahibi Gökhan İpek'in araştırmalarıyla mezarın şehit Duran Öztürk'e ait olduğu belirlendi.