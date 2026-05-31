65 milyon yıl önce oluştu. Türkiye'nin yeni turizm merkezi olacak
31.05.2026 10:38
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık jeolojik geçmişiyle dikkat çeken Levent Vadisi yaza hazırlanıyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar yürütülen Levent Vadisi'nde incelemelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, vadinin Türkiye'nin önemli doğa ve turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.
Ulutaş, bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli yaklaşık 150 milyon liralık yatırımın devam ettiğini ifade etti. Levent Vadisi'nin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihi ve bilimsel yönleriyle de önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Ulutaş, "Burası sadece Malatya'nın değil, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olacak" dedi.
Vadide 28 kilometre uzunluğunda bir kanyon bulunduğunu ifade eden Ulutaş, proje tamamlandığında ziyaretçilere yönelik sosyal alanların yanı sıra bölgede bulunan fosillerin sergileneceği bir müzenin de hizmet vereceğini söyledi.
Yaz boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirten Ulutaş, Levent Vadisi'nin doğa sporları, yürüyüş, tırmanış ve bilimsel çalışmalar için uygun bir alan olduğunu kaydetti.
Ulutaş, Haziran ayında düzenlenecek etkinlikte Türkiye'nin farklı şehirlerinden motosiklet tutkunlarını ağırlayacaklarını belirterek, Levent Vadisi'nin tanıtımına katkı sunacaklarını söyledi.
