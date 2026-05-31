65 milyon yıl önce oluştu. Türkiye'nin yeni turizm merkezi olacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar yürütülen Levent Vadisi'nde incelemelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, vadinin Türkiye'nin önemli doğa ve turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Ulutaş, bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli yaklaşık 150 milyon liralık yatırımın devam ettiğini ifade etti. Levent Vadisi'nin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihi ve bilimsel yönleriyle de önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Ulutaş, "Burası sadece Malatya'nın değil, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olacak" dedi.