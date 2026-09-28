7-8 saat kazanda kaynıyor. Köyde önemli bir gelir kaynağı

Yassıgüme köyü muhtarı Ali Demir, AA muhabirine, köyde özellikle razaki ve kara dimrit üzümünün yetiştirildiğini söyledi.

Bu üzümlerin kurak koşullarda yetiştiğini belirten Demir, "Yıllardır atalarımız kara dimrit ve razakinin pekmezinin güzel tadı olduğunu söylüyor. Bu üzümü bir damla dahi sulamadan bağlarda yetiştiriyoruz." dedi.

Demir, yörede yetişen üzümün başka bölgelerde aynı verimi vermediğini ifade etti.

Üzümlerin olgunlaşmasının ardından bir bölümünün satıldığını, bağlarda kalanların ise pekmez yapımında kullanıldığını anlatan Demir, üretim sürecini şöyle anlattı:

"Önce ezilerek suyunu çıkarırız, şıra haline gelir. Kazana alırız ve kaynamaya devam eder. Pekmezin mayası toprak. Dağlardan gelen bir toprağımız var, onunla karışım yapıyoruz. Daha sonra pekmeze dönüştürüyoruz. Köyümüzde hemen hemen her evde pekmez kazanları var, düşük ateşte kaynatılır."