7 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor. 26 bin ton rekolte bekleniyor
10.11.2026 14:21
Kahramanmaraş'ta zeytin hasadı sürerken, 26 bin ton rekolte bekleniyor. Kendine özgü aromasıyla dikkat çeken zeytinyağında ise teneke fiyatı belli oldu.
Kahramanmaraş'ta zeytin üretimi özellikle belirli bölgelerde yoğunlaşırken, üreticiler hasat ettikleri zeytinleri yağ elde etmek üzere tesislere götürüyor. Zeytinyağı üretim tesislerinde işlenen zeytinler, sofralık tüketimin yanı sıra yağ olarak da değerlendiriliyor.
İl genelinde 112 bin dekar alanda hasadının yapımına başlanan zeytin de yaklaşık 26 bin ton rekolte bekleniyor.
"EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ KENDİNE ÖZGÜ RAYİHASI VE KOKUSU"
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Kahramanmaraş'ın zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Şu anda 112 bin dekar alanda üretim yapılmakta ve 26 bin ton rekolte beklemekteyiz” dedi.
“Zeytinyağımızı diğer illerin zeytinyağlarından farklı kılan en önemli özellik, kendine özgü rayihası ve kokusudur” diyen Bilir, bunun Kahramanmaraş'ın kendine has coğrafi yapısından kaynaklandığını ifade etti.
ZEYTİNYAĞINDA TENEKE FİYATLARI 4 BİN 500 İLE 5 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR
Zeytinyağı üreticisi Abdurrahim Kırkgeçit ise “İlimizde ortalama 6 milyonun üzerinde dikili zeytin ağacı var. Bunların yaklaşık 4 buçuk milyonunun meyve vermeye başladığını görüyoruz. Bunlara paralel olarak her yıl düzenli şekilde 150 bin ile 200 bin arasında yeni zeytin ağacı dikiliyor. Buradan anladığımız, Kahramanmaraş artık zeytin ve zeytinyağı sektöründe ‘varım' diyor” dedi.
Kırkgeçit, sözlerine "Ürünümüz tam olgunlaşmasını tamamlayamadı bundan dolayı randımanda 7 kilogramda 1 kilogram yağ elde ediliyor. 18-20 litrelik bir teneke sızma zeytinyağının fiyatı ise 5 bin natürel yağın fiyatı ise 4 bin 500 lira" diye devam etti.