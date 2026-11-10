7 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor. 26 bin ton rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Kahramanmaraş'ın zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Şu anda 112 bin dekar alanda üretim yapılmakta ve 26 bin ton rekolte beklemekteyiz” dedi.

“Zeytinyağımızı diğer illerin zeytinyağlarından farklı kılan en önemli özellik, kendine özgü rayihası ve kokusudur” diyen Bilir, bunun Kahramanmaraş'ın kendine has coğrafi yapısından kaynaklandığını ifade etti.