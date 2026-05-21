7 yıl sonra bir ilk. Doluluk yüzde 100'ü buldu, kapaklar açıldı

21.05.2026 13:01

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkit Çayı üzerinde kurulu Kılıçkaya Barajı, son 7 yılda ilk kez tam doluluğa ulaştı.

İKİ KAPAK AÇILDI
Anadolu Ajansı

İKİ KAPAK AÇILDI

Türkmenler köyü mevkisinde bulunan ve 2021'de kuraklığın etkisiyle mayıs ayında doluluğu yüzde 48,5'e kadar düşen baraj, yağışların etkisiyle yüzde 100 doldu.

 

Böylece barajda son 7 yılda en yüksek doluluk oranına ulaşıldı.

 

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ve Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri, havzadaki fazla suyun tahliyesi için baraj gövdesinde bulunan dolusavak kısmındaki iki kapağı açtı.

ÜRETİM 1990 YILINDA BAŞLADI 1
Anadolu Ajansı

ÜRETİM 1990 YILINDA BAŞLADI

Yetkililer, barajdan kontrollü su tahliyesinin devam etmesi nedeniyle özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara can ve mal güvenliği açısından Kelkit Çayı'nın kıyısına yaklaşmamaları uyarısında bulunuyor.

 

Bazı seralar ve tarım arazilerinin de kısmen sular altında kaldığı bölgede, yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

 

Toplam 64 kilometrekarelik göl havzasında kurulu, iki türbin bulunan Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'nde üretime 1990 yılında başlandı.

DOLULUK ZİRVEYE ULAŞTI 2
Anadolu Ajansı

DOLULUK ZİRVEYE ULAŞTI

Saatte yaklaşık 120 megavat elektrik üretilen Kılıçkaya Barajı'nda en son 31 Mayıs 2023'te kapaklar açılmış ve yaklaşık 20 gün açık kalmıştı.

 

Son 2 yıldır kuraklığın etkisiyle su seviyesi önemli ölçüde düşen Kılıçkaya Barajı'nda bu yıl mayıs ayında doluluk zirveye ulaştı.

7 yıl sonra bir ilk. Doluluk yüzde 100'ü buldu, kapaklar açıldı 3
Anadolu Ajansı

AA muhabirinin DSİ 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kılıçkaya Barajı'nda son 7 yılda mayıs ayı itibarıyla doluluk oranları şöyle:

 

Yıl Aktif Doluluk (Yüzde)

 

2026: 100

 

2025: 89

 

2024: 63

 

2023: 97

 

2022: 81

 

2021: 48,5

 

2020: 75

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.