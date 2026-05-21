7 yıl sonra bir ilk. Doluluk yüzde 100'ü buldu, kapaklar açıldı

Yetkililer, barajdan kontrollü su tahliyesinin devam etmesi nedeniyle özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara can ve mal güvenliği açısından Kelkit Çayı'nın kıyısına yaklaşmamaları uyarısında bulunuyor.

Bazı seralar ve tarım arazilerinin de kısmen sular altında kaldığı bölgede, yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Toplam 64 kilometrekarelik göl havzasında kurulu, iki türbin bulunan Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'nde üretime 1990 yılında başlandı.