7 yıl sonra bir ilk yaşanmıştı. Keban Barajı'nın tahliye kapakları yeniden kapandı
06.06.2026 13:53
Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 7 yıl aradan sonra açılan 6 tahliye kapağı kapatıldı.
Fırat Nehri üzerinde 1974 yılında işletmeye alınan Keban Barajı'nda, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuara yüksek debili su girişi yaşandı.
Bunun üzerine 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta açılan 6 kapaktan su tahliye işlemi gerçekleştirildi.
DÜN AKŞAM KAPATILDI
Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında barajda su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı açılan ve su tahliyesi yapılan kapaklar dün akşam kapatıldı.
İlk olarak 1993'te, ardından 2004 ve 2019 yıllarında bol yağışlar nedeniyle tahliye kapakları açılan barajda, 7 yıl sonra 4. kez saniyede 598 metreküp su salımı gerçekleştirilmişti.
Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya, Keban HES'in Türkiye'nin en büyük üçüncü hidrolik santrali olduğunu söyledi.
KUŞLAR YUVA YAPTI
Baraj bendini geçtiğimiz günlerde kırlangıçlar mesken tuttu.
Gagalarıyla topladıkları sulu çamuru taşıyan onlarca kırlangıç, Keban Barajı'nın arka kısmındaki duvarlara topraktan yuva yaptı.
Kırlangıç yuvaları, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.
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