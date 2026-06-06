7 yıl sonra bir ilk yaşanmıştı. Keban Barajı'nın tahliye kapakları yeniden kapandı

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında barajda su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı açılan ve su tahliyesi yapılan kapaklar dün akşam kapatıldı.

İlk olarak 1993'te, ardından 2004 ve 2019 yıllarında bol yağışlar nedeniyle tahliye kapakları açılan barajda, 7 yıl sonra 4. kez saniyede 598 metreküp su salımı gerçekleştirilmişti.

Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya, Keban HES'in Türkiye'nin en büyük üçüncü hidrolik santrali olduğunu söyledi.