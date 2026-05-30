7 yıl sonra kapaklar açıldı. Manzarayı seyretmek isteyenler oraya koştu
30.05.2026 10:45
Türkiye'nin enerji üretimi açısından üçüncü büyük barajı olan Karakaya Barajı'ndaki su tahliyesi, seyirlik manzara rotası oldu.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan Karakaya Barajı'nda geçtiğimiz günlerde başlayan su tahliyesi, günlerdir devam ediyor.
7 yıl sonra açılan kapakları görmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce yol aşarak barajın seyirlik manzarasına geliyor.
Yetkililer, su tahliyesi sonrası vatandaşların can güvenliği korumak için tesise ziyaretçi girişini yasaklamıştı.
Fırat Nehri üzerinde 1976'da yapımına başlanan ve 1987'de tamamlanarak su tutmaya başlayan Karakaya Barajı ve HES elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra havzasındaki suyla Diyarbakır, Elazığ ve Malatya sınırında su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya da katkı sunuyor.
Türkiye'nin en büyük üçüncü barajı ve ikinci en büyük hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı ve HES'nin havzasında su miktarı yoğun yağışla rezervuar hacmi 9 buçuk milyar metreküpe ulaştı.
Toplam 6 ünitesiyle 1800 megavat kurulu güce sahip Karakaya Barajı ve HES'te su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs`ta barajın ilk etapta 2 tahliye kapağı açıldı.
Dolusavak kapağından dakikada binlerce metreküp su çıkışı sağlanıyor.
