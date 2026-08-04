7 yıldır yanında ayırmıyor. En sevdiği şey yüzmek, yürüyüş de yapıyor

Demirtaş, seyahate çıkarken "can dostu"nu da yanına aldığını ve denizin tadını çıkardıklarını ifade ederek "Moli ile her yere gidiyoruz, şu an birlikte tatildeyiz. En sevdiği şey yüzmek. Ailemizin bir ferdi oldu. Ankara'da evin içinde bizimle yaşıyor. Nereye gidersek yanımızda götürüyoruz. Buraya da geldiği için çok mutlu oldu." diye konuştu.