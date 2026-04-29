70 yılın en kurak dönemi geride kaldı. Karlar eridi, sular kükredi
29.04.2026 12:51
İHA
Vangölü Havzası'nda geçtiğimiz yıl yaşanan son 70 yılın en şiddetli kuraklığı, yerini bu yıl sevindiren yağışlara bıraktı. Van'ın yüksek kesimlerinde karların erimesi ve sağanak yağışların etkisiyle, bir dönem kuruma noktasına gelen Muradiye Şelalesi yeniden kükremeye başladı.
Debisi hızla artan şelale görsel bir şölen sunarken; artan su seviyesi sadece turistleri değil, kıyılarında çekilme yaşanan Van Gölü ve çevresindeki çiftçileri de umutlandırdı.
Geçtiğimiz yıl son 70 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığı havzada, bu yıl yağış miktarındaki artış akarsuları canlandırdı. Artan yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj ve akarsuların yanı sıra kıyılarında ciddi çekilmenin yaşandığı Van Gölü’nde de su seviyesinin yeniden yükselmesine yönelik beklentileri güçlendirdi.
ADETA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının metreleri bulduğu havzada, havaların ısınmasıyla Muradiye Şelalesi’nin debisi önemli ölçüde arttı. Şelaleden akan sular, Bendimahi Çayı ile birleşerek Van Gölü’ne ulaşıyor. Bu durum, havzadaki su kaynaklarının yeniden canlanmasına katkı sağlarken, aynı zamanda görsel bir şölen oluşturuyor.
"BALIKLARIN YUMURTLAMA SÜRECİ DE KOLAYLAŞACAK"
Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı İsrafil Akan, "Son günlerde artan yağışlar ve kışın getirdiği kar örtüsüyle birlikte gölümüzde gözle görülür bir yükselme başladı. Umarız gölümüz eski seviyesine ulaşır. Bu durum hem bizim için hem insanlık için hem de Vangölü Havzası’nda yaşayan vatandaşlar açısından son derece olumlu bir gelişmedir. Ayrıca inci kefallerinin üreme dönemine girmiş bulunuyoruz. Derelerin su seviyesinin yüksek olması, balıkların yumurtlama sürecini de kolaylaştıracaktır" dedi.