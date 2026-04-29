70 yılın en kurak dönemi geride kaldı. Karlar eridi, sular kükredi

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı İsrafil Akan, "Son günlerde artan yağışlar ve kışın getirdiği kar örtüsüyle birlikte gölümüzde gözle görülür bir yükselme başladı. Umarız gölümüz eski seviyesine ulaşır. Bu durum hem bizim için hem insanlık için hem de Vangölü Havzası’nda yaşayan vatandaşlar açısından son derece olumlu bir gelişmedir. Ayrıca inci kefallerinin üreme dönemine girmiş bulunuyoruz. Derelerin su seviyesinin yüksek olması, balıkların yumurtlama sürecini de kolaylaştıracaktır" dedi.