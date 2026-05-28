71 yıl önce sular altında kalmıştı. Roma dönemi eseri koruma altına alındı

Yetkililer, sit kararının alınmasında bölgede tarih öncesi ve antik döneme ait kalıntıların bulunma ihtimali ile kültürel miras değerinin yüksek olmasının etkili olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, sit alanı kararının önemli olduğunu belirterek bölgede kapsamlı arkeolojik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Yurtsever, "Roma İmparatoru Augustus'un eşi Livia anısına, günümüzden yaklaşık 2 bin yıl önce bir antik kent inşa edildi. Kentin tarihiyle ilgili, o dönem kullanılan paralar gün yüzüne çıkıyor. Bir yüzünde Livia, diğer yüzünde ise Nehir tanrıçası bulunuyor." dedi.