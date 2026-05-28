71 yıl önce sular altında kalmıştı. Roma dönemi eseri koruma altına alındı
28.05.2026 11:17
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Seyhan Baraj Gölü Rezervuar Alanı, 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.
Sarıçam ilçesi yakınlarında Roma dönemine ait Augusta Antik Kenti kalıntıları, yeniden gün yüzüne çıkıyor.
M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen antik kentten bugüne kadar sikkeler, mezar taşları ve çeşitli mimari parçaların bulunduğu, bu eserlerin Adana'daki müzelerde korunduğu öğrenildi. Alan, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.
Resmî Gazete'de 11 Ocak 2026 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte Seyhan Baraj Gölü rezervuar alanı ile çevresindeki tarihi bölgeler koruma altına alındı.
2 BİN YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ
Yetkililer, sit kararının alınmasında bölgede tarih öncesi ve antik döneme ait kalıntıların bulunma ihtimali ile kültürel miras değerinin yüksek olmasının etkili olduğunu belirtti.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, sit alanı kararının önemli olduğunu belirterek bölgede kapsamlı arkeolojik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
Yurtsever, "Roma İmparatoru Augustus'un eşi Livia anısına, günümüzden yaklaşık 2 bin yıl önce bir antik kent inşa edildi. Kentin tarihiyle ilgili, o dönem kullanılan paralar gün yüzüne çıkıyor. Bir yüzünde Livia, diğer yüzünde ise Nehir tanrıçası bulunuyor." dedi.
"GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"
Bölgede sualtı arkeoloji çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade eden Yurtsever, "Oranın sit alanı olarak değerlendirilmesi geç kalınmış bir karar. 1955 yılında sular altında kalmış. Üzerinden 71 yıl geçmiş." diye konuştu.
Yurtsever ayrıca bölgede tiyatro binası, sütunlar, yollar ve su kanallarına ait kalıntılar bulunduğunu öne sürerek, yapılacak bilimsel çalışmaların Adana tarihine önemli katkılar sunacağını kaydetti.
