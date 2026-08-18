75 yaşındaki adama meydan dayağı. İğrenç iddia sonrası tutuklandı
18.08.2026 20:03
Son Güncelleme: 18.08.2026 20:15
Samsun'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 75 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Samsun'un Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde O.S. (75) isimli şahıs, iddiya göre 4 yaşındaki H.Ç.'ye tacizde bulundu.
Olayı gören çocuğun yakınları, şüpheliyi sopalarla darbetti.
TEDAVİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI
Samsun Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından şahıs, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen O.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.