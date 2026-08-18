NTV

75 yaşındaki adama meydan dayağı. İğrenç iddia sonrası tutuklandı

18.08.2026 20:03

Son Güncelleme: 18.08.2026 20:15

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Samsun'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 75 yaşındaki şahıs tutuklandı.

75 yaşındaki adama meydan dayağı. İğrenç iddia sonrası tutuklandı
IHA

Samsun'un Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde O.S. (75) isimli şahıs, iddiya göre 4 yaşındaki H.Ç.'ye tacizde bulundu. 

Olayı gören çocuğun yakınları, şüpheliyi sopalarla darbetti. 

TEDAVİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI 1
IHA

TEDAVİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Samsun Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından şahıs, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

 

Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen O.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

TUTUKLANDI 2
IHA

TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.S., mahkemece "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.