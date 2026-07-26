7,5 yaşındaki Hüma, oyuncak ve takılarını satıyor. Japonya'ya gitmek için tezgah açtı

Baba Ergin Eryılmaz ise kendisinin de iş hayatına kızı gibi 7 yaşında başladığını belirterek kızının azminin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

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