78 yaşındaki Şehmus Dede gece herkes uyurken oraya koşuyor. Tek başına 25 bin ağaç dikti, ödül yağdı

Erginoğlu, yıllar önce hayvancılık ve çiftçilikle uğraştığını, 1960 yılında Mardin'e geldiklerini kaydetti. İlkokuldan sonra 20 yıl hamallık yaptığını anlatan Erginoğlu, "Şimdi ben 1995 senesinde sanatı terk ettim. Başladım ağaç dikmeye. Çok yerlerde diktim. Bir vali vardı, Hasan Durer. Beni çağırdı. Dedi ki 'Burayı dikmez misiniz?" Ben de 'Burada hayvanlar falan var. Sarhoşlar çok' dedim Vali de, 'Ben cep telefonumu sana vereceğim. Hiç kimseyle ilgilenme, bana ulaş' dedi Ben de tamam dedim. Buranın çöplerini topladım. İlk olarak burada çok çöp vardı. Çöpleri topladım, yaktım. Sonra ağaç dikmeye başladım. İki sene içinde hepsini diktim. Geceleri geliyordum. Bazı çamları ormandan, fidanlıktan alıyorduk. Burada eskiden hiç ağaç yoktu. Hep hayvanlar vardı. Burası zaten hazine arazisi. Ben burayı diktim. Çok yerlerde de diktim. Daha da dikmeye başlayacağım inşallah. Ölünceye kadar. Hem de benim işim de çok iyidir. Ben sıhhat alıyorum. Hazreti Muhammed 'Kıyamet kopsa da elinizde ağaç varsa dikiniz.' buyuruyor. Ağaç dikmek çok iyidir. Hem yağmuru çeker, serinlik verir, temiz hava verir, oksijen verir bize. Benden hariç kimse Mardin'de böyle ağaç dikmiyor. Tek ben dikiyorum. Yani herkes bir ağaç dikseydi, bütün Mardin'in etrafı orman olurdu" dedi.