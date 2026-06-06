780 rakımda bulunuyor. Havalar ısınınca ziyaretçisi artıyor
06.06.2026 15:05
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 780 rakımda bulunan yapay göletli yayla, huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
HAVALAR ISININCA ZİYARETÇİSİ ARTIYOR
Yaklaşık 780 metre rakımda Kemaliye Mahallesi'nde yer alan gölet, çam ormanları ve geniş yeşil alanlarla çevrili yapısıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşayan bölge, sunduğu eşsiz manzaralarla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Doğal dokusunu koruyan gölet çevresi, temiz havası ve sakin ortamıyla şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlere alternatif bir rota sunuyor.
Günün farklı saatlerinde farklı güzelliklere bürünen gölet; yürüyüş, dinlenme ve manzara seyri imkanı sağlıyor.
"DÜNYANIN CENNETİ"
Bölgeyi tanıtan doğa tutkunu Ahmet Şen, “Burası Kocaeli'ne yakın bir yer. Yağışların ardından sanki bir deniz gibi görünüyor. Çevrede yaylalar da var. Ben burayı ‘dünyanın cenneti’ olarak tanımlıyorum. Gerçekten muazzam bir görüntüye sahip" ifadelerini kullandı.
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