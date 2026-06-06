780 rakımda bulunuyor. Havalar ısınınca ziyaretçisi artıyor

Bölgeyi tanıtan doğa tutkunu Ahmet Şen, “Burası Kocaeli'ne yakın bir yer. Yağışların ardından sanki bir deniz gibi görünüyor. Çevrede yaylalar da var. Ben burayı ‘dünyanın cenneti’ olarak tanımlıyorum. Gerçekten muazzam bir görüntüye sahip" ifadelerini kullandı.