8 asırdır ayakta duruyor, 752 yıllık mucize. Ziyaretçi akını sürüyor
28.06.2026 11:50
Sivas’ın simge tarihi yapılarından Gök Medrese, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. 752 yıllık Selçuklu mirası olan tarihi medrese, yerli ve şehir dışından gelen turistlerin uğrak noktası oldu.
Sivas’ın tarihi yapılarından biri olan Gök Medrese’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Selçuklu döneminden günümüze ulaşan 752 yıllık tarihi yapı, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Selçuklu mimarisi ve taş işçiliğinin en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen Gök Medrese, Anadolu Selçuklu Veziri Fahreddin Ata Bin Ali Bin Hüseyin tarafından 1271 yılında yaptırıldı.
752 YILDIR İHTİŞAMINI KORUYOR
Sivaslılar tarafından ‘Mavi Medrese’ olarak da bilinen tarihi yapı, aradan geçen 752 yıla rağmen ihtişamını koruyor. Uzun yıllar süren restorasyon çalışmalarının ardından 2021 yılında yeniden ziyaretçilerine kapılarını açan Gök Medrese, özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. Sivas’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk duraklarından biri haline gelen tarihi medrese, bu hafta sonu da ziyaretçilerini ağırladı.
Ziyaretçiler Selçuklu dönemine ait mimari detayları yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle medresenin dikkat çeken çini süslemeleri ve taş işlemeleri, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Sivas’ın kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Gök Medrese, hem tarih meraklılarını hem de fotoğraf tutkunlarını kendine çekmeye devam ediyor. Sivas’ın simge tarihi yapılarından Gök Medrese, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. 752 yıllık Selçuklu mirası olan tarihi medrese, yerli ve şehir dışından gelen turistlerin uğrak noktası oldu.
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