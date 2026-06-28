8 asırdır ayakta duruyor, 752 yıllık mucize. Ziyaretçi akını sürüyor

Sivas’ın tarihi yapılarından biri olan Gök Medrese’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Selçuklu döneminden günümüze ulaşan 752 yıllık tarihi yapı, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Selçuklu mimarisi ve taş işçiliğinin en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen Gök Medrese, Anadolu Selçuklu Veziri Fahreddin Ata Bin Ali Bin Hüseyin tarafından 1271 yılında yaptırıldı.