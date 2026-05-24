8 asırdır zamana direniyor. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta

Tarihi kaynaklarda ‘Çimcimli’, ‘Cimcimli’, ‘Sarayköyü’ ve ‘Sarayözü’ gibi farklı isimlerle de anılan hanın, adını yakınlarında bulunan termal su kaynaklarından aldığı biliniyor. Halk dilinde ‘banyo yapmak, yıkanmak’ anlamına gelen ‘çimmek’ fiilinden türeyen ‘Çimcimli’ ifadesi, asırlar içerisinde evrilerek günümüze ‘Çınçınlı Han’ olarak ulaştı.

Zamanla üst örtüsü ve taşıyıcı ayakları büyük ölçüde tahrip olan ve günümüze yıkık bir durumda ulaşan tarihi han, kalıntılarıyla bile mistik atmosferini korumayı sürdürüyor.