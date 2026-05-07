Ordu'da Kumru Belediyesi tarafından başlatılan “Aile Teşvik Programı”, çok çoçuklu aileleri desteklemeyi amaçlıyor. Program ilçede heyecan yarattı ve destekten yararlanmak için çocuk yahmak istediklerini söyleyenler bile var. Destekten yararlanmak için ilçede oturmak gerekli.

8 çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulması, 10 çocuğu olana sıfır kilometre araç hediye edilmesi gibi ayrıntılar ilgi çekti.

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva , programı ilçede azalan nüfusu artırmak için hayata geçirdiklerini söyledi.