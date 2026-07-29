80 yaşındaki Nimet nine eş dost için üretiyor. Mikrop ve enfeksiyona karşı bire bir

Yaşamını bölgede sürdüren yöre sakinlerinden 80 yaşındaki Nimet Baltacı, hem kendisi hem de çevresindeki eş dost için kozalak pekmezi üreterek hem bir geleneği yaşatıyor hem de insanlara faydalı olmaya çalışıyor.

2019-2020 yıllarında yaşanan korona virüs salgının ardından doğal ve geleneksel gıdaların kıymetinin yeniden anlaşıldığını bunlardan birinin de çam kozalağı pekmezi olduğunu belirten Baltacı, sağlıklı bir ömür için geleneksel yöntemlerle yaşamak gerektiğini savundu.