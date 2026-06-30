800 binden fazla keçi Toroslar'da. Yörüklerin zorlu mesaisi başladı
30.06.2026 10:17
Mersin'de bu yıl yağışların beklentinin üzerinde gerçekleşti. Baharın yeni geldiği Toroslar'da da Yörüklerin zorlu mesaisi başladı.
Türkiye'de kıl keçi yetiştiriciliği yapılan iller arasında ilk sırada yer alan Mersin genelinde yaklaşık 800 binden fazla keçi bulunuyor. İki bin rakım üzerindeki Toros dağlarının eteklerine bahar gelmesiyle Yörükler göç etti.
Kentteki birçok Yörük; Konya, Karaman, Antalya ve Mersin arasında yaylalardaki yerlerine yerleşti. Kış ve bahar mevsimlerinin yağışlı geçmesiyle Toroslar'da oluşan kırlar ve çiçekler, balcılar gibi küçükbaş hayvan yetiştirenleri de mutlu etti.
GÜN BOYU HAYVANLARINI OTLATIYORLAR
Erdemli ilçesine bağlı Evdilek Yaylası'ndan Eğriçayır Yaylası'na kadar birçok Yörük, kendilerine ait sürüleri gün doğumu ile birlikte otlatmaya çıkarmaya başladı. Gün boyu dağlarda hayvanlarını otlatanlar, bu yılki durumdan memnun olduklarını anlattı.
Coğrafi şartlar nedeniyle en yoğun şekilde Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen keçilerden elde edilen ürünlerle geçimlerini sağlayan ailelerin zorlu yaşamları dikkat çekti.
"BU SENE YAĞMURUMUZ ÇOK GÜZEL YAĞDI, OTUMUZ ÇOK GÜZEL"
Erdemli ilçesine bağlı Kayacı Mahallesi'nde yaşayan, yazın ise Toroslar'da Evdilek Yaylası'nda hayvanlarını yetiştiren bir vatandaş, "Evdilek Yaylası'na çıkmışız. Yayla yapıyoruz, mal otlatıyoruz. Mesleğimiz çobanlık. Çoban geldik, çoban doğduk, çoban büyüdük, çobanlık yapıyoruz. Mersin'imiz, Türkiye'nin en fazla keçi üreten ilidir. Sütüyle, yoğurduyla, etiyle, besisiyle, Mersin'imiz en ileri olan bir ilimiz" dedi.
Kendisinin 250'ye yakın, akrabasının da 200 civarında hayvanı olduğunu anlatan vatandaş, "Otlatıyoruz, güdüyoruz, sağıyoruz, sıkıyoruz. Sütümüz Konya Ereğli'ye gidiyor. Bu sene yağmurumuz çok güzel yağdı. Otumuz çok güzel, yemyeşil ortam. Kurban olduğum Allah herkese böyle sağlık sıhhat versin, şu yaylalarda yaşamayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
"BURALARDA HAYAT BİTECEK DİYORDUK AMA YENİDEN CANLANDI"
Eğriçayır Yaylası'nda arıcılık yapan bir vatandaş ise "Şu anda Toroslar'ın eteğindeyiz. Bu yıl bolca yağmur olduğu için, otlar çok fazla Toroslar'da. Hayvanlar yeteri kadar doyuyor, çobanlar çok mutlu. Çok güzel bir doğa var. Geçtiğimiz birkaç yıl çok kuraktı. Kurak olması sebebiyle buraları böyle yeşil göremiyorduk. Hatta buralarda hayat bitecek diyorduk ama bu yıl o biten hayat tekrar canlandı. Çok güzel bir ortam oluştu. Hayvanlar çok mutlu, bizler çok mutluyuz. Yaşam yeniden başladı Toroslar'da" diye konuştu.
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