800 binden fazla keçi Toroslar'da. Yörüklerin zorlu mesaisi başladı

Erdemli ilçesine bağlı Kayacı Mahallesi'nde yaşayan, yazın ise Toroslar'da Evdilek Yaylası'nda hayvanlarını yetiştiren bir vatandaş, "Evdilek Yaylası'na çıkmışız. Yayla yapıyoruz, mal otlatıyoruz. Mesleğimiz çobanlık. Çoban geldik, çoban doğduk, çoban büyüdük, çobanlık yapıyoruz. Mersin'imiz, Türkiye'nin en fazla keçi üreten ilidir. Sütüyle, yoğurduyla, etiyle, besisiyle, Mersin'imiz en ileri olan bir ilimiz" dedi.

Kendisinin 250'ye yakın, akrabasının da 200 civarında hayvanı olduğunu anlatan vatandaş, "Otlatıyoruz, güdüyoruz, sağıyoruz, sıkıyoruz. Sütümüz Konya Ereğli'ye gidiyor. Bu sene yağmurumuz çok güzel yağdı. Otumuz çok güzel, yemyeşil ortam. Kurban olduğum Allah herkese böyle sağlık sıhhat versin, şu yaylalarda yaşamayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.