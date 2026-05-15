800 yıllık köy keşfedilmeyi bekliyor
15.05.2026 11:56
Son Güncelleme: 15.05.2026 11:58
Sivas'ın Divriği ilçesinde taş evleriyle dikkat çeken 8 asırlık Çiğdemli köyü, turizme kazandırılmayı bekliyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde yer alan eski adı Tuğut, yeni adı ise Çiğdemli olan köy, mimarisi ile dikkat çekiyor.
Bölgedeki kayaların sökülerek yapılarda kullanıldığı köy, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçiyor. Çelebi, Çiğdemli köyü için "150 haneli, bağlı-bahçeli, mamur bir köy" ifadelerini kullanıyor.
Eski Mardin evlerini andıran köyde, evlerin arasında tüneller ve köprüler bulunuyor. Kısa süre önce ‘Sit Alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede, yağışlara dayanamayan bazı evler yıkıldı.
"SAL TAŞINDAN YAPILMIŞ"
Çiğdemli köyünde doğup büyüyen Şengül Güller, köydeki evlerin sal taşından yapıldığını ve 3-4 katlı olduklarını söyledi.
Gülbeser Girgil ise "Ben buralıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Yaz aylarında köyüme tatile geliyorum. Birçok ev yıkılmış. Bölgenin 800 yıllık bir tarihi olduğu söyleniyor. Tamamı taş evlerden oluşuyor. Evler inşa edilirken sığınaklar da düşünülmüş. Yazın serin, kışın da sıcak oluyor." ifadelerine yer verdi.
16 yaşına kadar bu köyde büyüdüğünü söyleyen Cengiz Özer, uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını ancak emekli olduktan sonra baba ocağına geri döndüğünü anlattı.
Özer, “Alttaki kayaları sökerek bu evleri yapmışlar. İlerleyen dönemlerde ise taşlar karşı tepelerden getirilmiş. Kış aylarında ahır ve ocak sayesinde içerisi ısınıyor.” dedi.
Evlerin boş kaldıkça yıkıldığını vurgulayan Özer, mevcut haliyle de bölgenin turist ağırlayabildiğini aktardı.
