82 yaşında ama her gün sabahın ilk ışıklarıyla dükkanı açıyor. "Paraya ihtiyacım yok, evde duramıyorum"

Karapınar Mahallesi'nde oturan zanaatkar Erhan Erdoğan, her sabah saat 08.30 sıralarında işinin başında olduğunu, 17.00 gibi ise dükkanını kapattığını söyledi. Bıçak bilemek zor da olsa alıştığını ifade eden Erdoğan, "Bu bizim mesleğimiz olduğu için zor gelmiyor. Bıçak bileme ve şemsiye tamiri yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Sigorta ile emekli oldum. Para için değil, gerçekten sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Çok şükür para sıkıntım yok. Hem emekliyiz hem de kiraya verdiğimiz dairemiz var. Evde vakit geçiremiyorum, duramıyorum. İşimi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Allah'a çok şükür sağlığım yerinde, sadece dizlerimde sıkıntı var. Gençlere tavsiyem, herkes çalışsın, çalışmak güzel bir şey" diye belirtti.