9 farklı çeşidi yetişiyor. Sabahın erken saatlerinde kolları sıvadılar

Bağlarda salkımların düzeltilmesi, üzümsüz kolların alınması ve kol aralama gibi işlemler titizlikle sürdürülürken, üreticiler kaliteli ürün elde etmek için yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların büyük bölümü aile bireylerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Üreticilerden Hülya Akkaya, bağların çiçek dönemini geride bıraktığını belirterek, "Bayramın ardından yeniden bağlarımızdaki çalışmalara başladık. Üzümlerimizi satana kadar bakım ve düzenleme çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.