9 farklı çeşidi yetişiyor. Sabahın erken saatlerinde kolları sıvadılar
31.05.2026 14:47
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı'nın ardından üzüm üreticileri yeniden bağların yolunu tuttu.
Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl’de Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte bağlarda çalışmalar yeniden hız kazandı.
Üreticiler, üzüm bağlarında yapılması gereken bakım ve düzenleme çalışmalarını tamamlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara akın etti.
Bağlarda salkımların düzeltilmesi, üzümsüz kolların alınması ve kol aralama gibi işlemler titizlikle sürdürülürken, üreticiler kaliteli ürün elde etmek için yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların büyük bölümü aile bireylerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.
Üreticilerden Hülya Akkaya, bağların çiçek dönemini geride bıraktığını belirterek, "Bayramın ardından yeniden bağlarımızdaki çalışmalara başladık. Üzümlerimizi satana kadar bakım ve düzenleme çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.
Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye üzümü olmak üzere dokuz farklı sofralık üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Üretilen üzümlerin büyük bölümü yurt içi pazarın yanı sıra ihracata gönderilirken, bölgede kurutmalık üzüm üretimi de önemli bir yer tutuyor.
Üreticiler, sezon boyunca sürdürülecek bakım çalışmalarının verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.