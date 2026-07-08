90 yaşındaki Rabia ninenin uzun yaşam sırrı. 3 kuralı varmış

“Hayvanlarımla duruyorum, onları otlatıyorum ve eğleniyorum” diyen 90 yaşındaki Rabia Semet, “Bu işi sevmezsem bu yaşta yapmam. Yoksa burada ne işim olur?” ifadelerini kullandı.

Semet, sözlerine “Beni görenler 'Bu yaşta hayvan güdüyorsun, geziyorsun. Biz gezemiyoruz, çöktük' diye sesleniyor” diye devam etti.