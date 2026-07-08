90 yaşındaki Rabia ninenin uzun yaşam sırrı. 3 kuralı varmış
08.07.2026 12:02
Muğla'da yaşayan Rabia Semet, ilerleyen yaşına rağmen üretimden kopmuyor. 90 yaşındaki Semet, her gün keçi ve koyunlarını otlatıyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Nasuhdede mevkisinde yaşayan Rabia Semet, ilerleyen yaşına rağmen azimle çalışıyor. 9 çocuk ve 50 torun sahibi olan Semet, her sabah erkenden kalkarak keçi ve koyunlarını alıp meraya çıkıyor.
BASTON DEĞİL DEĞNEK KULLANIYOR
Baston yerine değnek kullanan Semet, hayvanlarının peşinden yürüyerek onlara eşlik ediyor. Günün büyük bölümünü sürüsünün başında geçiren Semet, akşam saatlerinde ise hayvanlarını yeniden ağıla getiriyor.
“Hayvanlarımla duruyorum, onları otlatıyorum ve eğleniyorum” diyen 90 yaşındaki Rabia Semet, “Bu işi sevmezsem bu yaşta yapmam. Yoksa burada ne işim olur?” ifadelerini kullandı.
Semet, sözlerine “Beni görenler 'Bu yaşta hayvan güdüyorsun, geziyorsun. Biz gezemiyoruz, çöktük' diye sesleniyor” diye devam etti.
UZUN YAŞAMININ SIRRI
“Sağlığımı Allah'ıma borçluyum. Yaradan hayırlı ölüm versin” diyen Semet, uzun yaşamının sırrını “Az yerim, çok gezerim, bulduğum her şeyi yemem” diye açıkladı.
40 kadar koyun ve keçisi olduğunu bbelirten Rabia Semet, “Kimseye minnet etmem, kendi işimi kendim yaparım” şeklinde konuştu.
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