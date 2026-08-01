93 yaşında çay ocağında yaşıyor. "Yardım edin, beni huzurevine alsınlar"

Vural’ın esnaf komşusu Necdet Doğan ise, "Niyazi amca 19 yıldır burada. Hep burada yaşadı. Kendisinin bir oğlu var. Gelir, kendi ihtiyaçlarını getirirdi. Hastaneye gidecek olursa götürüyordu. Son dönemde de iyice bu ziyaretlerin sayısı düştü. Oğlu huzurevine başvurdu. Yüzde 51 rapor vermişler. Bu durumda olanları da almıyorlarmış tam rapor isteniyormuş. Onu da alamadığından huzurevine alınmıyor. Bakım evleri de aynı şekilde rapor istiyor ama sağlık raporu yüzde 51 veriyorlar. Niyazi amcanın dışarıdan yiyeceklerini oğlu getiriyor. Bazen söylüyor biz getiriyoruz. Onun dışında kendini zaruri ihtiyaçlarını da çok zorlanarak idare etmeye çalışıyor ama bazen idare edemiyor. Düşüyor, ayakta duramayacak kadar dermansız. Bu insanın muhakkak bir bakım evinde olması gerekir" ifadelerini kullandı.