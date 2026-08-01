93 yaşında çay ocağında yaşıyor. "Yardım edin, beni huzurevine alsınlar"
01.08.2026 11:19
Kayseri'de evi olmadığı için eski çay ocağında yaşamını sürdüren 93 yaşındaki Niyazi Vural, yürüme güçlüğü çekiyor. Vural, huzurevine yerleştirilmek için yardım bekliyor.
ÇAY OCAĞINDA YAŞAM MÜCADELESİ
Kayseri'de 93 yaşındaki Niyazi Vural, kalacak evi olmadığı için yıllarca işlettiği çay ocağında yaşamını sürdürüyor.
İlerleyen yaşı nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Vural, huzurevine yerleşmek istiyor.
Kocasinan ilçesindeki Doğu Terminali'nde bulunan çay ocağında tek başına kalan 93 yaşındaki adamın kaldığı iş yerine esnaf komşuları tarafından lavabo ve banyo yapıldı.
Yürüme güçlüğü çeken ve sık sık düşme tehlikesi yaşayan yaşlı adam, yetkililerden kendisine huzurevinde yer verilmesini bekliyor.
YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR
Eski çay ocağında yaşadığını söyleyen Niyazi Vural, "Ben burada yaşıyorum ve burası eskiden benim çay ocağımdı. Çok eskiden beri buradayım. Evim de yok. Beni huzurevine almadılar. Sebebini bilemiyorum raporu düşük gördüler herhalde. Ben ayağa kalktığım zaman fazla dengemi sağlayamıyorum düşüyorum. Yetkililerimiz de bana nasıl olursa olsun yardım etsinler istiyorum" dedi.
"KENDİ İHTİYAÇLARINI ÇOK ZOR İDARE EDİYOR"
Vural’ın esnaf komşusu Necdet Doğan ise, "Niyazi amca 19 yıldır burada. Hep burada yaşadı. Kendisinin bir oğlu var. Gelir, kendi ihtiyaçlarını getirirdi. Hastaneye gidecek olursa götürüyordu. Son dönemde de iyice bu ziyaretlerin sayısı düştü. Oğlu huzurevine başvurdu. Yüzde 51 rapor vermişler. Bu durumda olanları da almıyorlarmış tam rapor isteniyormuş. Onu da alamadığından huzurevine alınmıyor. Bakım evleri de aynı şekilde rapor istiyor ama sağlık raporu yüzde 51 veriyorlar. Niyazi amcanın dışarıdan yiyeceklerini oğlu getiriyor. Bazen söylüyor biz getiriyoruz. Onun dışında kendini zaruri ihtiyaçlarını da çok zorlanarak idare etmeye çalışıyor ama bazen idare edemiyor. Düşüyor, ayakta duramayacak kadar dermansız. Bu insanın muhakkak bir bakım evinde olması gerekir" ifadelerini kullandı.
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